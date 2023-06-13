أوكرانيا تؤكد ارتفاع عدد قتلى الفيضانات فى خيرسون إلى 10 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وأوضح أولكسندر بروكودين، فى تصريحاته نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مدنيين اثنين آخرين لقيا حتفهما بسبب الفيضانات فى مدينة خيرسون، مضيفاً أنه "تم العثور على امرأة مجهولة الهوية ورجل يبلغ من العمر 50 عاماً غارقين فى أحد أحياء المدينة اليوم".
وأفاد بروكودن أن 20 شخصا آخرين أصيبوا فى أعقاب انهيار السد من بينهم خمسة من ضباط الشرطة واثنين من رجال الإنقاذ، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يعتبر 35 شخص فى عداد المفقودين، من بينهم سبعة أطفال.
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