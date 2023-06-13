بوتين يعزى الرئيس الإيطالى

جدة - نرمين السيد - عبر الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، عن خالص تعازيه للرئيس الإيطالى، سيرجيو ماتاريلا، فى وفاة الرئيس السابق للحكومة الإيطالية، سيلفيو برلسكونى، واصفًا رحيله بأنه "خسارة كبيرة".





وقال بوتين - فى برقية التعزية، وفق لما ذكره الكرملين اليوم الاثنين - "أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا فى وفاة السياسى الإيطالى البارز سيلفيو برلسكونى، حيث ترتبط أحداث مهمة فى تاريخ إيطاليا الحديث باسم هذا الشخص الرائع".

ووصف بوتين، برلسكونى بـ"الوطنى الحقيقى الذى كان يضع مصالح وطنه فوق كل اعتبار".. وأضاف: "لقد ترأس برلسكونى مجلس الوزراء وتقلد مناصب حكومية مهمة أخرى لسنوات عديدة، وفعل الكثير لأجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلاده وتعزيز مكانتها فى أوروبا وعلى المسرح العالمى، وهو يعتبر بحق بطريرك السياسة الإيطالية".

وأكد أن روسيا ستظل تتذكر برلسكونى لموقفه المؤيد لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين، مشيدًا بما قدمه من "مساهمات شخصية لا تقدر بثمن" فى تطوير الشراكات الروسية الإيطالية المفيدة للطرفين.

وفى ختام البرقية، قال بوتين إن "برلسكونى كان بالنسبة لى شخص عزيز وصديق حقيقى أتسم بالحكمة والقدرة على اتخاذ قرارات متوازنة وبعيدة النظر حتى فى أصعب المواقف"، معربا عن تعازيه العميقة لعائلة الفقيد وأصدقائه.