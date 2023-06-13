العالم اليوم - لأول مرة في تاريخه.. "دنفر ناغتس" يحسم لقب الـ"إن بي أي"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 07:28 صباحاً - أحرز "دنفر ناغتس" لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي ايه)، بفوزه الإثنين على ضيفه ميامي هيت 94-89 فحسم سلسلة الدور النهائي 4-1.

وتعملق كالعادة الصربي نيكولا يوكيتش مسجلا 28 نقطة و16 متابعة لفريق ولاية كولورادو الذي حصد لقبه الأول بعد 47 موسما في الدوري.

وفي المقابل، تجمّد رصيد هيت عند ثلاثة ألقاب (2006، 2012، 2013)، وخسر النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.

وفاز يوكيتش بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وأصبح رابع لاعب أوروبي يفوز بالجائزة بعد الفرنسي توني باركر والألماني ديرك نوفيتسكي واليوناني يانيس أنتيتوكومبو.