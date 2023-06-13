العالم اليوم - بعد مقتل 3 أشخاص.. زيلينسكي يتعهد بـ"إجراء عاجل"

انتم الان تتابعون خبر بعد مقتل 3 أشخاص.. زيلينسكي يتعهد بـ"إجراء عاجل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 07:28 صباحاً - عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، عن استيائه إزاء نتائج تفتيش أعطى توجيهات بإجرائه لكافة الملاجئ الأوكرانية بعد مقتل 3 أشخاص لم يتمكنوا من الوصول إلى أحدها خلال ضربة جوية روسية على كييف.

وقال زيلينسكي في خطاب ليلي إنه تلقى تقارير موجزة عن "أوجه الاستعداد والقصور" في الملاجئ من وزير الداخلية إيهور كليمينكو ووزير الصناعات الاستراتيجية أولكسندر كاميشين ونائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف.

وتابع: "النتائج، أقل ما يقال عنها، إنها غير مرضية... سيتم إعداد مشاريع قرارات بهذا الشأن بحلول يوم الجمعة تتعلق بالمسؤولين وضمان المستوى المناسب من الحماية لشعبنا في جميع المدن الأوكرانية".

وذكر كاميشين في الرابع من يونيو أن ما يقرب من نصف ملاجئ كييف، التي تم فحصها خلال عملية التدقيق الأولية كانت مغلقة أو غير صالحة للاستخدام.