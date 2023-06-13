القبض على عميل لـ جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى أوكرانيا

وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" المحلية، أن الجيش الأوكرانى قبض على جنديين روسيين اثنين، مضيفة أنه تم استجوابهما ليتضح أن أحدهما يخدم فى سرية تابعة لمكتب قائد جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، وأنه يترأس ما تُسمى بـ"فرقة الحجب".
وأشار البيان إلى أن الجندى الروسى التابع لجهاز الأمن الفيدرالى "أخبرنا بإيجاز عن واجباته العسكرية، حيث كان يقف خلف الجبهة لعدم السماح للقوات الهجومية الروسية بالتراجع، وذلك تنفيذا لأوامر بإطلاق النار لقتلهم فى حالة انسحابهم.
ولفت البيان إلى أن الجندى الروسى الثانى هو أفراد الوحدة الهجومية بالجيش الروسى، والذى كان يخشى أن يقتله رفاقه فى الصف الثانى، لذلك استسلم للقوات الأوكرانية، وفقا لما أوردته الاستخبارات الأوكرانية.
ونقلت الاستخبارات الأوكرانية عن الجندى الروسى الثانى قوله: "بعد وصولنا إلى الموقع، لم نحصل على أى تعليمات، قالوا لنا أن ندخل إلى الأدغال ونختبئ من المروحيات، وفى حال قررنا التراجع قالوا إن هناك وحدات مانعة خلفنا ستطلق النار على كل من يهرب".
وأكدت الاستخبارات الأوكرانية استخدام الجيش الروسى لوحدات الحجب عن طريق اعتراض بعض الاتصالات العسكرية الروسية.
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