صحيفة: لا تغيير فى خطط ترامب للترشح للرئاسة الأمريكية

وقال ترامب يوم ،الأحد، الماضى أنه يعتزم بحزم العودة إلى البيت الأبيض.
وردا على سؤال فى برنامج إذاعى عما إذا كان سينهى حملته، أجاب ترامب: "لا، لا أرى أى حالة تجبرنى على فعل ذلك".
وكشفت وزارة العدل عن لائحة اتهام بعد ظهر يوم الجمعة الماضى، واتهمت ترامب رسميًا بـ37 تهمة تتعلق بإساءة التعامل مع السجلات السرية فى منزله فى فلوريدا ومحاولة منع الحكومة من استعادة هذه الوثائق، ومن المقررأن يمثل أمام محكمة اتحادية فى ميامى بعد ظهر غد الثلاثاء.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سى بى إس" بعد الكشف عن لائحة الاتهام أن 61٪ من ناخبى الحزب الجمهورى المحتملين سيصوتون لصالح ترامب فى الانتخابات التمهيدية لعام 2024، مما يجعله متقدمًا على المنافس الأقوى التالى، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.
تراوحت ردود الفعل على لائحة الاتهام من اتهامات للحكومة الفيدرالية بأنها تستخدم سلاحًا ضد أعداء سياسيين إلى تأكيدات على أنه حتى الرئيس السابق ليس فوق القانون.
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