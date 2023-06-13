ماكرون: انتصار أوكرانيا يساعد فى تحقيق مشروعنا المشترك للأمن في أوروبا

جدة - نرمين السيد - ونشر ماكرون، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة له خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، والرئيس البولندى آندريه دودا، فى قصر الإليزيه، وكتب: "انتصار أوكرانيا يساعد فى تحقيق مشروعنا المشترك للأمن والسلام فى أوروبا".

وكان الرئيس الفرنسي، قد ذكر فى وقت سابق، أن "الهجوم الأوكرانى المضاد على القوات الروسية سيستمر أسابيع، بل عدة أشهر".

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مشترك، مع المستشار الألماني، والرئيس البولندي، أن "الهجوم المضاد الأوكرانى بدأ منذ عدة أيام".

وتابع ماكرون: "ستنتشر القوات الأوكرانية لعدة أسابيع، بل حتى لأشهر، نريد أن ينجح الهجوم المضاد قدر الإمكان كى نتمكن من بدء مرحلة تفاوض بشروط جيدة".

وأوضح ماكرون أن فرنسا كثفت منذ بداية الحرب تسليم الأسلحة والذخائر والمدرعات والدعم اللوجستى لأوكرانيا، مشددا على أن هذا الدعم سيستمر.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، استقبل قائدى ألمانيا وبولندا؛ لبحث طرق مساعدة كييف.