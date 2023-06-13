رئيس وزراء فلسطين يطالب بدور أوروبى فعال لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة

جدة - نرمين السيد - طالب رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد اشتية، أمس الاثنين، الاتحاد الأوروبى، بأن يشارك بدور فعال فى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها ووقف جميع الإجراءات الأحادية فى الأراضى الفلسطينية.





جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، فى مكتبه بمدينة رام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبى لدى فلسطين سفن كون فون بورجسدورف.

وبحث اشتية مع شيناس آخر المستجدات فى ظل الفراغ السياسى، مشددًا على أهمية العمل لخلق حراك دولى لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال رئيس الوزراء الفلسطينى إن "إسرائيل تعمل على فرض إجراءات لتدمير حل الدولتين، من خلال الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والتى تشكل عملية إعادة احتلال للضفة الغربية، وعمليات القتل والاعتقال، والاستيلاء على الأراضى لصالح التوسع الاستيطانى، وإعادة الاستيطان فى عدد من المستوطنات المخلاة شمال الضفة الغربية، الأمر الذى سيؤدى إلى الانزلاق نحو الدولة الواحدة ذات نظام فصل عنصرى بالواقع والقوانين والتشريعات".

وتابع: "إلى جانب الحرب على الجغرافيا الفلسطينية والأموال والرواية، تشن إسرائيل حربا دينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة فى القدس، والعمل على تهويدها، ومحاولات التقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى، الأمر الذى سيؤدى إلى إشعال حرب دينية".

وأضاف أنه "بينما إسرائيل عقدت 5 انتخابات فى آخر 4 أعوام، تستمر بحرمان الفلسطينيين من عقد الانتخابات فى كافة أراضيهم، بما فيها القدس"، مثمنًا استمرار الدعم الأوروبى المستمر لفلسطين على كافة الأصعدة، وتناغمه مع الأولويات الوطنية الفلسطينية، وموقفها الثابت والداعم لحل الدولتين.

من جانبه، عبر شيناس عن استمرار دعم الاتحاد الأوروبى للأولويات الوطنية الفلسطينية، واحتياجات الشعب الفلسطينى بهدف تحسين ظروف معيشته، وتحقيق حل الدولتين، وأعرب عن قلقه لما يحدث فى المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدا ضرورة العمل للحفاظ على الوضع القائم التاريخى، خاصة فى القدس.