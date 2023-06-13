قطار الحرمين السريع يرفع عدد رحلاته اليومية إلى هذا العدد

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 3,400 رحلة، مع توفير أكثر من 1.5 مليون مقعد.

وستتاح هذه الرحلات بين جميع المحطات، وستصل إلى 126 رحلة يومياً لمختلف الوجهات المتصلة بالقطار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الشركة أنها استكملت جميع الخطط التشغيلية اللازمة لنقل ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد نائب الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" لقطار الحرمين السريع والمشاعر المقدسة المهندس ريان الحربى، اكتمال وتفعيل جميع الخطط التشغيلية التى اعتمدتها الشركة لموسم حج هذا العام، واستمرار ارتباط رحلات قطار الحرمين السريع بحافلات نقل مخصصة لنقل الحجاج بشكل مباشر من محطة قطار الحرمين السريع بمكة المكرمة إلى الحرم المكى الشريف فى الاتجاهين.

يشار إلى أن قطار الحرمين السريع نقل خلال موسم شهر رمضان الماضى أكثر من 800 ألف مسافر بدقة التزام بالمواعيد تجاوزت 95%، ويعد أحد أسرع 10 قطارات كهربائية فى العالم، ليوفر المشروع المؤلف من 35 قطارًا، خدمات نقل برى تصل مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورًا بمحطات جدة السليمانية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولى، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية فى رابغ.