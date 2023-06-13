مدير وكالة الطاقة الذرية يزور أوكرانيا للاجتماع مع زيلينسكى

جدة - نرمين السيد - وأضاف جروسى - فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" - أنه سيعمل خلال زيارته إلى أوكرانيا لتقديم برنامج لمساعدة كييف فى أعقاب الفيضانات الكارثية فى جنوب البلاد بسبب سد كاخوفكا.

وأشار جروسى إلى أنه سيقوم أيضًا بتقييم الوضع فى محطة الطاقة النووية بمنطقة زابوريجيا، والتى تعد أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا، لافتًا إلى أنه سيُشرف أيضًا على تغيير فريق الإشراف والمراقبة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى محطة زابوريجيا.

وأرفق جروسي، مع منشوره على موقع "تويتر"، صورتين يظهر فيهما مع فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرتدين الزى الرسمى للوكالة الدولية، أثناء استعدادهم للانطلاق فى رحلتهم إلى أوكرانيا.

يذكر أن جروسى أعلن الأسبوع الماضى أنه سيقود المهمة المتوجهة إلى محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا، مؤكدًا أنها "لحظة حاسمة للأمان النووى".