أوكرانيا تنشئ مجموعة عمل لرقمنة مكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - وتهدف هذه المجموعة إلى تسريع تنفيذ التدابير اللازمة والمتاحة فى إطار برنامج الدولة لمكافحة الفساد فى مجال التحول الرقمى خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وذكرت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية أن الخطوة تأتى فى إطار خطة كييف التى تستهدف رقمنة مختلف الصناعات لمنع مخططات الفساد والاحتيال.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التحول الرقمى الأوكرانية، يتوخى برنامج مكافحة الفساد إدخال 63 منتجًا رقميًا يتضمن أنظمة المعلومات وشبكات الاتصال الإلكترونية وأدوات المعلوماتية.

كما ستعمل المجموعة المشتركة بين الإدارات على تنفيذ هذه المنتجات الرقمية بشكل فعال، مما سيؤثر بشكل إيجابى على فعالية وكفاءة هيئات الدولة والشركات.

ومن المقرر أن يترأس مجموعة العمل وزير التحول الرقمى ميخايلو فيدوروف ورئيس الوكالة الوطنية للوقاية من الفساد أولكسندر نوفيكوف.

وسوف تضم المجموعة ممثلين عن وزارة التحول الرقمى ووزارة المالية ووزارة العدل وممثلين عن برامج ومشاريع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.