إصابة 22 عسكريا أمريكيا فى حادث هليكوبتر بـ سوريا

جدة - نرمين السيد - قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن طائرة هليكوبتر تعرضت لحادث فى شمال شرق سوريا، ما أدى إلى إصابة 22 فردا عسكريا بجروح متفاوتة.



جدة - نرمين السيد - قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن طائرة هليكوبتر تعرضت لحادث فى شمال شرق سوريا، ما أدى إلى إصابة 22 فردا عسكريا بجروح متفاوتة. وأضافت أن التحقيق مستمر لمعرفة سبب الحادث، ولم يتم رصد إطلاق نيران معادية، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

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