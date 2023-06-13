العالم اليوم - لجنة أميركية تسعى لمنع استحواذ مايكروسوفت على أكتيفجن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 10:23 صباحاً - تعتزم لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية مطالبة إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا بمنع استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة ألعاب الفيديو "أكتيفجن بليزارد"، بحسب ما قالته مصادر لوكالة رويترز.

وتسعى مايكروسوفت للاستحواذ على الشركة المصنعة للعبة (كول أوف ديوتي) في صفقة تصل قيمتها إلى 69 مليار دولار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على الصفقة في مايو رغم أن سلطات حماية المنافسة في بريطانيا أبدت اعتراضها على عملية الاستحواذ في أبريل.

وطلبت لجنة التجارة الاتحادية المسؤولة عن إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار من القاضي وقف الصفقة في أوائل ديسمبر، قائلة إن عملية الاستحواذ ستمنح‭‭‭ ‬‬‬علامة إكس بوكس التجارية المملوكة لمايكروسوفت وصولا حصريا لألعاب شركة أكتيفجن بليزارد.

وسيتعين على القاضي الذي ينظر القضية في كاليفورنيا الموافقة على الطلب.

وقال براد سميث رئيس مايكروسوفت في بيان "نرحب بعرض قضيتنا في محكمة اتحادية".

وتقول مايكروسوفت إن الصفقة ستفيد ممارسي ألعاب الفيديو والشركات المطورة لها على حد سواء، وعرضت التوقيع على وثيقة ملزمة قانونا مع لجنة التجارة الفيدرالية توافق بموجبها على منح الشركات الأخرى، ومنها سوني، إمكان الوصول إلى لعبة (كول أوف ديوتي) لنحو عشرة أعوام.