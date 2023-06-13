العالم اليوم - ​​الروبل الروسي يهوي لأدنى مستوى أمام الدولار منذ مطلع أبريل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 10:23 صباحاً - تراجع الروبل الروسي الثلاثاء إلى أدنى مستوياته أمام الدولار في عشرة أسابيع مع استئناف العمل بالأسواق المحلية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة متأثرا بانخفاض أسعار النفط والضغوط الجيوسياسية والطلب على العملات الأجنبية.

وانخفض الروبل 0.5 بالمئة إلى 83.07 مقابل الدولار بحلول الساعة 0615 بتوقيت غرينتش مسجلا أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل. وتراجع 0.9 بالمئة إلى 89.74 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع. وهبط 0.1 بالمئة إلى 11.58 مقابل اليوان الصيني.

وارتفع سعر خام برنت، وهو معيار عالمي لخام التصدير الروسي الرئيسي، بنسبة 0.6 بالمئة إلى 72.26 دولار للبرميل. وهبط سعر مزيج برنت بشدة في الجلسات القليلة الماضية من مستوى يبلغ حوالي 78 دولارا.

ولم يتأثر الروبل كثيرا بإبقاء البنك المركزي الروسي على أسعار الفائدة عند 7.5 بالمئة يوم الجمعة، لكنه البنك بعث بأقوى إشاراته حتى الآن إلى أنه قد يرفع الفائدة هذا العام قائلا إن هذا الاحتمال زاد مع ارتفاع الضغوط التضخمية.