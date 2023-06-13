أمريكا: قراصنة صينيون يستعدون لتعطيل البنية التحتية الحيوية

جدة - نرمين السيد - قالت جين إيسترلى رئيسة وكالة الأمن الإلكترونى وأمن البنية التحتية الأمريكية، إنه من المؤكد أن قراصنة صينيين سيعملون على تعطيل البنية التحتية الحيوية فى الولايات المتحدة مثل خطوط الأنابيب والسكك الحديدية فى حالة حدوث صراع بين الجانبين، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضافت "إيسترلى"، أن بكين توجه استثمارات ضخمة لتعزيز القدرة على تخريب البنية التحتية الأمريكية، وقالت "أعتقد أن هذا هو التهديد الحقيقى الذى نحتاج إلى الاستعداد له والتركيز عليه وتطوير القدرة على مجابهته".

وحذرت من أن الأمريكيين بحاجة للاستعداد لاحتمال قيام قراصنة بكين بتعزيز دفاعاتهم والتسبب فى أضرار فى العالم المادى، مضيفة أنه بالنظر إلى الطبيعة الهائلة للتهديد من الجهات الفاعلة الحكومية الصينية، وبالنظر لحجم قدراتهم، وبالنظر للموارد والجهود التى يبذلونها فى ذلك، سيكون من الصعب جدًا علينا الحيلولة دون حدوث اضطرابات.

وتضاف تعليقات المسؤولة إلى تحذير صدر فى وقت سابق من هذا العام عن دوائر مخابرات أمريكية قالت فى تقييمها السنوى للتهديدات، إن بكين "ستدرس بالتأكيد القيام بعمليات إلكترونية عدوانية ضد البنية التحتية الحيوية داخل الولايات المتحدة وضد أهداف عسكرية إذا ما رأى صناع القرار فى الصين أن هناك معركة كبيرة وشيكة مع الولايات المتحدة".