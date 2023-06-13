الدفاع البريطانية: روسيا بدأت إنتاج طائرات مسيرة لتقليل استخدام صواريخ كروز

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا بدأت إنتاج طائرات مسيرة محلية الصنع لتقليل استخدام صواريخ كروز، حسبما ذكر نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعلنت الدفاع البريطانية، قبل يومين، أن المدربين البريطانيين قد انتهوا من تدريب أطقم الدبابات الأوكرانية على أراضى المملكة. ومع فيديو قصير لدبابات "تشالنجر 2" ومدافع هاوتزر، قالت الوزارة فى نص عبر حسابها على تويتر: "أكملت أطقم الدبابات الأوكرانية تدريبها فى المملكة المتحدة وعادت إلى وطنها لمواصلة القتال".

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