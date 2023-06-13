اصطدام ناقلتى نفط فى إركوتسك الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم منطقة إركوتسك إيجور كوبزيف - "إن حالة الطوارئ فرضت فى المنطقة التى اصطدمت فيها ناقلتان على نهر "لينا" بالقرب من قرية أليكسيفسك بمنطقة إيركوتسك".
وكانت إحدى السفن فى تلك اللحظة قيد الإصلاح فى الميناء، والثانية "إروفى خاباروف" كانت تقل الوقود.
وأدى التصادم إلى إتلاف أحد الخزانات التى كانت تحتوى على أكثر من 100 طن من الوقود، ما تسبب فى تسرب كميات من الوقود إلى النهر.
وتمكنت الأجهزة المختصة من نقل الوقود إلى خزان آخر، وبدأت العمل على معالجة آثار الحادث.
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