التجارة الروسية: مستعدون لزيادة تصدير الأسمدة الصناعية

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقية مع الأمم المتحدة فى 22 يوليو العام الماضى، لتوريد المواد الغذائية والأسمدة إلى السوق الدولية، وكانت الاتفاقيات فى البداية لمدة 120 يومًا، وتم تمديدها فى نوفمبر الماضى لنفس الفترة.
وفى 18 مارس 2023، أعلنت روسيا تمديد الاتفاق لمدة 60 يومًا فقط، محذرة من أن هذا سيكون وقتًا كافيًا لتقييم تنفيذ المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة.
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