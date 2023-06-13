أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى القصف الروسى إلى 6 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وكانت القوات الروسية قد تمكنت من التصدى لمحاولة استطلاع قامت بها القوات الأوكرانية فى محور "ليسيتشانسك"، حيث تم إحباط هجوم أوكرانى فى منطقة "سوليدارو-أرتيوموفسك".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها صدت فى منطقة "فريميفسكى" ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية من اتجاه "فيليكا نوفوسيلكا" بدونيتسك وفى ليفادنو التابعة لمقاطعة زابوريجيا.. وقالت: إن "خسائر العدو بلغت أكثر من 120 جنديا أوكرانيا ودبابتين وثلاث عربات قتالية مصفحة فى هذا الاتجاه".