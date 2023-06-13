سياسى أوكرانى: من المبكر الحكم على نجاح الهجوم العسكرى المضاد

وقال رامى أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكرانى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الجيش الأوكرانى تمكن من اجتياز الدفاعات الأولى لنظيره الروسى فى مدينة "كريفى ريه"، وقتل مسؤول العمليات العسكرية الروسية هناك.
وأضاف أن هذه المواجهات تأتى ضمن العملية الاستراتيجية التى ينفذها الجيش الأوكرانى فى الوقت الحالى، مؤكدا أن الخسائر التى تتكبدها كييف فى هذا الهجوم المضاد مقبولة ومتوقعة.
وأشار إلى أنه لا يزال من المبكر الحكم على مدى نجاح العملية العسكرية الأوكرانية، خصوصا أنها تحتاج الوقت الكافى للوقوف على نتائجها ومدى قدرتها على تغيير مسار الحرب الروسية الأوكرانية الممتدة منذ 16 شهرا.
وكانت أوكرانيا أعلنت، خلال الأيام القليلة الماضية، أن قواتها أحرزت تقدما فى قرى بلاهوداتنى ونسكوتشنى وماكاريفكا، بمنطقة دونيتسك، فيما أشار بعض المدونين العسكريين الروس البارزين إلى أن القتال ما زال مستمرا فى ماكاريفكا.
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