واشنطن تعلق على تخطيط كوريا الشمالية تسليم أسلحة لروسيا

جدة - نرمين السيد - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء تخطيط كوريا الشمالية لتسليم المزيد من الأسلحة إلى روسيا، بعد أن تعهد الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون، بتعزيز التعاون الاستراتيجى مع موسكو.





وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "إن كوريا الشمالية أكملت تسليم أسلحة تتضمن مقذوفات وصواريخ، على الرغم من نفيها أكثر من مرة أنها قامت ببيع أسلحة لروسيا". وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، فى مارس الماضى، أن لديها معلومات جديدة تفيد بأن روسيا تسعى بشكل جدى للحصول على أسلحة إضافية من كوريا الشمالية مقابل مساعدات غذائية.

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