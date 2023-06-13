قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 13 يونيو 2023 12:09 مساءً - دوت الخليج :- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الشُّؤون الخاصَّة بالمؤمَّن عليهم العسكريين لسنة 2023.

ويأتي مشروع النَّظام لغايات تغطية الأحكام القانونيَّة الواردة في التَّعديل الذي تمَّ على الفصل الخاصّ بالمؤمَّن عليهم العسكريين بموجب القانون المعدّل لقانون الضَّمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2023.

ويأتي النّظام لغايات توحيد شرائح الرُّسوم وتحقيق المساواة بين جميع مالكي سيَّارات الرُّكوب الصَّغيرة الخصوصيَّة والتأجير من نفس النَّوع وسِعة المحرّك.

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