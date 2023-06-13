الأمم المتحدة تحذر من الإجلاء الإجبارى من القدس الشرقية

جدة - نرمين السيد - حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى الأرض الفلسطينية المحتلة "لين هاستينجز"، من الخطر الوشيك للإجلاء الإجبارى من البلدة القديمة فى القدس، ودعت إلى إنهاء هذه الممارسة، مُذكرة بأنها لا تتماشى مع القانون الدولى.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إن المنسقة الأممية زارت مؤخرا شخصين مُسنين قد يواجهان عما قريب إجلاء إجباريا من المنزل الذى عاشا فيه منذ عام 1954. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن 970 فلسطينيا على الأقل، منهم 424 طفلا، فى القدس الشرقية يواجهون خطر الإجلاء الإجبارى بسبب قضايا مقدمة أمام المحاكم الإسرائيلية.

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