العالم يواجه غضب الطبيعة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - منذ أن وقع زلزال تركيا المدمر فى فبراير الماضى، ويطالعنا العالم بشكل يومى بزلزال يقع بإحدى الدول أو بأخرى، والتى كان آخرها جنوب إفريقيا إذ تعرضت لزلزال بلغت شدته 5 درجات ويعد الأول منذ 9 سنوات.

كذلك شهدت باكستان غرق عدة مدن بسبب الفيضانات المدمرة التى اجتاحت البلاد، والتى أسفرت عن مقتل 12 شخصا ونفوق أكثر من 200 رأس من الماشية.

أما كندا فانتشرت بها حرائق الغابات بشكل كبير أدت لتدمير أكثر من 3.3 مليون هكتار من الأراضى، وتسببت فى عمليات إجلاء جماعية.

وفى الهند، أعلنت السلطات حالة التأهب فى البلاد بعد أن حذر خبراء الأرصاد من تزايد قوة إعصار بيبارجوى فوق بحر العرب، إذ توقعوا أن يصل إلى اليابسة بنهاية الأسبوع.