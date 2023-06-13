أوكرانيا: قواتنا تحقق نجاحا فى محورى باخموت وتوريتسك فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أعلن يوم السبت الماضى، أن الهجوم الأوكرانى المضاد بدأ بالفعل ردًا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وفى مؤتمر صحفى، قال زيلينسكى إن الهجوم المضاد الذى تعد له أوكرانيا منذ أشهر بدأ على الجبهة، وذلك ردًا على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى قال إن قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها".