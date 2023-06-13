حادث إرهابى.. تفاصيل جديدة حول هجوم نوتنجهام بـ إنجلترا

جدة - نرمين السيد - وطالبت هيئة النقل العام فى نوتنجهام، السكان بإيجاد طرق بديلة للتنقل لحين انتهاء تحقيقات الشرطة بحادث شبكة الترام، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية". وبحسب الإعلام البريطانى، فأن الاستنفار الأمنى وسط نوتنجهام يرقى إلى مستوى التعامل مع حادث "إرهابى"، مضيفا أنه تم سماع أصوات طلقات نارية خلال عملية للشرطة وسط نوتنجهام.

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