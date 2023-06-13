عقيلة صالح: صندوق الانتخابات هو القاضى والحكم بين إرادة الليبيين

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إن صندوق الانتخابات هو القاضى والحكم بين إرادة الليبيين، مؤكدًا أنه لا حجة لتعطيل الانتخابات، ونريد أن تكون مقبولة لدى جميع الليبيين.





وأضاف صالح، فى حواره مع الإعلامى أحمد أبوزيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن القوانين تتغير حسب ظروف ومصلحة المجتمع، ونريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات، فنحن لدينا آلاف المرشحين لمجلس النواب ونحو 100 مرشح لمنصب رئيس الدولة. وذكر أننا اتفقنا مع رئيس مجلس الدولة على حجب نتيجة الانتخابات، لحين تنازل الفائز عن الجنسية غير الليبية إذا كان من مزدوجى الجنسية، مؤكدا أن لجنة 6+6 مستمرة فى عملها لحين الانتهاء من حل كل النقاط الخلافية. وأشار إلى أن هناك قبولا لمقترح تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها تنحصر فى الإشراف على الانتخابات، معتبرا أن تشكيل الحكومة المؤقتة خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات؛ لأن مهمتها تأمين وتنظيم وتمويل عملية التصويت، لافتا إلى أننا متفقون جميعا على أن رئيس ليبيا القادم لا ينبغى أن يحمل أى جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته الليبية.

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