القاهرة الإخبارية: إغلاق 6 طرق رئيسية فى مدينة نوتنجهام بوسط إنجلترا

جدة - نرمين السيد - وكانت الشرطة البريطانية قد انتشرت فى طرقات إنجلترا اليوم الثلاثاء. وأعلنت أن عناصرها يتعاملون مع "حادث خطير مستمر" فى المدينة. بدورها أفادت شرطة نوتنجهام بتغريدة على تويتر، أنه تم اغلاق 6 طرق فى المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت جرينتش.

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