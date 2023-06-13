نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصدر يعلّق على قرار الكويت بوقف ابتعاث طلبتها إلى الأردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 13 يونيو 2023 01:07 مساءً - دوت الخليج :– قال مصدر حكومي إن دولة الكويت الشقيقة مستمرة في الاعتراف واعتماد الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

وأوضح المصدر ، مساء الأحد، أن الكويت لم تمنع طلبتها من الاستمرار بالدراسة في الجامعات الأردنية، لكنها أوقفت ابتعاث طلبتها إلى الأردن على نفقة الحكومة الكويتية.

وأكد المصدر احترام قرار دولة الكويت الشقيقة، لكنه شدد في الوقت ذاته على الثقة المطلقة بجودة ومخرجات التعليم العالي في الأردن.

وبين أن أكثر من 42 ألف طالب من 109 دول عربية أجنبية على مقاعد الدراسة بالجامعات الأردنية، ما يؤشر إلى أهمية الشهادة الأردنية على خارطة التعليم العالي في شتى أصقاع العالم ، وفق هلا اخبار .

ولفت إلى استمرار اعتراف الدول العربية والأجنبية بالشهادات الأردنية والتي كان آخرها اعتراف المملكة العربية والسعودية وجمهورية ليبيا الشقيقتين بجميع الجامعات الأردنية الرسمية.

وأشار إلى أن مزيدا من الدول العربية والأجنبية ستعلن اعترافها قريباً بالشهادات الأردنية، مؤكدا المضي قدما في تنفيذ استراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027).