العالم اليوم - نتنياهو: أي اتفاق مع إيران لن يوقفنا عن الدفاع عن أنفسنا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 01:20 مساءً - شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتين، والتي يقدم فيها رئيس الوزراء لمحة عامة عن الأمن السياسي لأعضاء اللجنة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بداية اللجنة: هذا هو أول ظهور لي في الحكومة الحالية في لجنة الشؤون الخارجية والأمن. العلاقات الخارجية الإسرائيلية والوضع الأمني ​​هما نتيجة مباشرة لقوة إسرائيل. السياسة المستمرة للحكومات تحت قيادتي هي تنمية هذه القوة.

هذا بالطبع يواجه تحدي صعود القوة الجديدة المعادية لإسرائيل في المنطقة، وهي إيران. أكثر من 90 بالمئة من مشاكلنا الأمنية تنبع من إيران ونقائلها، وتهدف سياستنا إلى توسيع دائرة السلام، لاحتواء إيران والأورام السرطانية .

موقفنا واضح، ولن يلزم أي اتفاق مع إيران، إسرائيل، بمواصلة بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن أنفسنا.

معارضتنا للعودة للاتفاقية الأصلية، أعتقد أنها تعمل، لكن لا تزال هناك آراء متضاربة ولا نخفيها، حتى فيما يتعلق بالاتفاقات الصغيرة. نعلن موقفنا بوضوح في كل من الغرف المغلقة والمفتوحة .

من ناحية نعمل على كبح جماح إيران ومن ناحية أخرى نعمل بنشاط لتوسيع دائرة السلام. هذه الأشياء تقدم لنا تحديات كبيرة وفرصا كبيرة أيضا .

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