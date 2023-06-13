جدة - نرمين السيد - وكانت الشرطة البريطانية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، وقوع حادث إرهابى "خطير" فى نوتنجهام. وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فقد أغلقت الطرقات فى مدينة نوتينجهام وسط إنجلترا، فيما انتشرت الشرطة فى الطرقات اليوم الثلاثاء. وفى تغريدة على تويتر، قالت الشرطة البريطانية، إنه تم اغلاق 6 طرق فى المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت جرينتش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة البريطانية: نتعامل مع 3 حوادث أمنية متزامنة فى نوتنجهام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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