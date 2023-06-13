الشرطة البريطانية تعتقل شخصا فى حادث نوتنجهام

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تتعامل مع حادث "خطير" فى نوتنجهام، معلنة وقوع حادث إرهابى فى المدينة.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فقد أقفلت الطرقات فى مدينة نوتينجهام وسط انجلترا، فيما انتشرت الشرطة فى الطرقات اليوم الثلاثاء.

وفى تغريدة على تويتر، قالت الشرطة البريطانية، إنه تم اغلاق 6 طرق فى المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت جرينتش.