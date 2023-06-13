الأمم المتحدة تؤكد مواصلة دعمها للسودانيين

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال دوجاريك إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سهّل حركة ما لا يقل عن 274 شاحنة تحمل إمدادات منقذة للحياة لحوالى مليونى شخص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بما فى ذلك ما لا يقل عن 57 تحركًا عبر الخطوط الأمامية للصراع، مؤكدًا أن مواد الإغاثة وصلت إلى أهالى الخرطوم والجزيرة والقضارف وكسلا والنيل الأبيض، من بين ولايات أخرى.
من جانبه شدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "مارتن جريفيث" على أن المستودعات الإنسانية يجب ألا تستخدم "كدروع للأطراف فى هذه الأعمال العدائية الحالية"، وفقًا للمتحدث الأممى الذى أضاف: "من الواضح أن هذا يمنعنا من الوصول إلى المساعدات الإنسانية الضرورية وإيصالها إلى ملايين السودانيين الذين هم فى أمس الحاجة إليها".
جدير بالذكر أن فعالية تعهدات رفيعة المستوى ستُعقد فى 19 يونيو فى جنيف لدعم خطة الاستجابة الإنسانية فى السودان والمنطقة، ويشارك فى استضافة المؤتمر كل من الأمم المتحدة ومصر وألمانيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى.
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