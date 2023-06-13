العالم اليوم - إنتاج النفط العراقي في مايو أقل كثيرا من حصته في "أوبك+"

انتم الان تتابعون خبر إنتاج النفط العراقي في مايو أقل كثيرا من حصته في "أوبك+" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 02:18 مساءً - نقلت وكالة رويترز عن مصدر بشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، الثلاثاء، أن العراق أنتج 3.955 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو بزيادة 17 ألف برميل يوميا عن أبريل.

وإنتاج الخام في مايو، بحسب سومو، أقل بواقع 265 ألف برميل يوميا عن حصة العراق المقررة ضمن تحالف أوبك+ باحتساب التخفيضات الطوعية الإضافية.

وتأثر إنتاج العراق من الخام منذ توقف خط أنابيب تصدير النفط من شمال البلاد عن العمل في 25 مارس. وكان الخط ينقل حوالي 450 ألف برميل يوميا من الخام من إقليم كردستان العراقي إلى ميناء جيهان التركي.