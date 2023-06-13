رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة للشرطة بعد حادث نوتنجهام

جدة - نرمين السيد - وقال سوناك، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها قناة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إنه على اطلاع دائم على التطورات.. ويجب إعطاء الشرطة الوقت الكافى للقيام بعملها.. إن أفكارى مع المصابين ومع عائلات الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت مقتل 3 أشخاص فى "حادث خطير" وقع فى أحد شوارع مدينة "نوتنجهام" ببريطانيا واعتقال شخص يشتبه بارتكابه الحادث يبلغ من العمر 31 عاما.

وقالت فى نبأ عاجل لها إنه تم إغلاق منطقة وسط المدينة بعد العثور على ثلاثة قتلى فى مواقع متعددة، ولم توضح أسباب الحادث أو طبيعته بعد.