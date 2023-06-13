رئيس الوزراء العراقى: عازمون على التعاون مع مصر.. ونتمتع حاليا بالاستقرار

جدة - نرمين السيد - قال محمد شياع السودانى، رئيس الحكومة العراقية، إنه يتطلع لتعزيز التعاون مع مصر فى العديد من المجالات، مؤكدا أن العراق يتمتع فى الوقت الحالى بالاستقرار السياسى والمجتمعى.





وأضاف السودانى، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولى، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن العراق تربطه علاقات حضارية وتاريخية مع مصر، مشددا على رغبة بلاده فى تعزيز العمل المشترك مع القاهرة فى العديد من المجالات.

وأشار إلى أهمية تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى يتم التوصل لها خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، مؤكدا سعى بلاده لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص محليا وإقليميا.

ولفت إلى أن العراق عازم على التعاون مع مصر فى مجال البنية التحتية، مؤكدا أن أمن العراق واستقراره يعد جزءا رئيسيا من أمن مصر واستقرارها.

يزور محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق، مصر، على رأس وفد رسمى رفيع المستوى، لترأس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى تهدف فى المقام الرئيسى لتطوير العلاقات بين مصر والعراق، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وإزالة المعوقات التى تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية.