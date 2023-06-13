مراسل «القاهرة الإخبارية»: حادث نوتنجهام خطير والتعامل الأمنى بدأ منذ أمس

وقال محسن حسنى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة البريطانية لندن، إن المؤشرات الأولية ترجح أن الحادث استهدف منطقة كبيرة من نوتنجهام، وتتعامل معه الشرطة البريطانية، منذ أمس الإثنين.
وأضاف أنه حتى الآن لم يصدر توضيح من جانب الشرطة البريطانية، بشأن ما إذا كان هذا الحادث أمنى أو إرهابى، إلا أن التعامل الصارم من قبل السلطات البريطانية مع هذا الحادث يشير إلى أنه على قدر كبير من الخطورة، لا سيما وأنه استدعى غلق عدد من الشوارع المؤدية لهذه المنطقة.
وأوضح أنه من المرجح وقوع إطلاق نار خلال ليلة أمس، وتعكف السلطات البريطانية فى الوقت الحالى على تشديد طوق أمنى بمحيط الحادث يمنع حتى وسائل الإعلام إلى الدخول للموقع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان تفاصيل الحادث فى وقت لاحق اليوم.
وتشهد المدينة استنفارًا أمنيًا يرقى إلى مستوى التعامل مع حادث إرهابى، حيث تتواجد طواقم الإسعاف والإطفاء مع عناصر الشرطة فى موقع الحادث.
وأعلنت هيئة النقل العام فى نوتنجهام، أن على السكان إيجاد طرق بديلة للتنقل لحين انتهاء تحقيقات الشرطة بحادث شبكة الترام.
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