وزير الخارجية العراقى: علاقة مصر والعراق جيدة وفى تطور

جدة - نرمين السيد - قال فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقى، ووزير الخارجية، إن الزيارة إلى مصر تأتى فى إطار استمرارية المباحثات بين الجانبين العراقى والمصرى فى إطار اللجنة المشتركة للطرفين، والتى تتطرق فى هذه الزيارة إلى مجموعة من القضايا تتعلق بتقييم العلاقات فى المرحلة السابقة، وتخطيط العلاقات القادمة، وكيفية الاستمرار وتعميق التعاون بين الطرفين.





وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على شاشة "القاهرة الإخبارية": "العلاقات بين مصر والعراق جيدة جدا وتتطور يوما بعد يوم، وسنوقع بهذه الزيارة 11 مذكرة للتفاهم بين الحكومتين، وهناك مشاريع مشتركة وسوف تلعب بعض الشركات المصرية دورا مهما فى بناء البنى التحتية للاقتصاد العراقى، وخصوصا فى مجال الإعمار والإسكان". وتابع أن "تشكيلة الوفد تؤكد على أن هذه المباحثات ستكون مهمة من الناحية الاقتصدية، فتشكيلة الوفد تتكون من وزير التخطيط ووزير الإسكان والكهرباء ومحافظ البنك المركزى ومستشارى رئيس الوزراء الخاصين بالقضايا القتصادية، إلى جانب وزير الخارجية ورئيس الوزراء، وبهذه الزيارة سندرس كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية".

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