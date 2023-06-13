الروبل الروسى يهوى لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ أوائل أبريل

وانخفض الروبل 0.5 % إلى 83.07 مقابل الدولار بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، مسجلًا أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل، وتراجع 0.9 % إلى 89.74 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوياته فى أكثر من ستة أسابيع، وهبط 0.1 % إلى 11.58 مقابل اليوان الصينى.
وارتفع سعر خام برنت، وهو معيار عالمى لخام التصدير الروسى الرئيسي، بنسبة 0.6 % إلى 72.26 دولار للبرميل، وهبط سعر مزيج برنت بشدة فى الجلسات القليلة الماضية من مستوى يبلغ نحو 78 دولارا.
ولم يتأثر الروبل كثيرًا بإبقاء البنك المركزى الروسى على أسعار الفائدة عند 7.5 % يوم الجمعة، لكن البنك بعث بأقوى إشاراته حتى الآن إلى أنه قد يرفع الفائدة هذا العام قائلًا إن هذا الاحتمال زاد مع ارتفاع الضغوط التضخمية.
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