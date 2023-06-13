باكستان تبدأ إجلاء 80 ألف شخص استعدادا لمواجهة إعصار بيبارجوى

من المرجح أن يكون الإعصار هو الأقوى الذى يضرب غرب الهند وباكستان منذ عام 2021، ويأتى بعد فيضانات مدمرة اجتاحت باكستان العام الماضى، وخلفت 1739 قتيلا وخسائر قدرها 30 مليار دولار.
وحثت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث فى تغريدة على تويتر جميع المواطنين على البقاء فى حالة تأهب، مضيفة أن تطور الموقف وتأثير الإعصار "لن يكون مؤكدا إلا مع مزيد من التطوير لنظام الطقس"، بحسب صحيفة "باكستان توداى" الباكستانية.
وقال شارجيل ميمون وزير الإعلام فى إقليم السند، إن السلطات المدعومة من الجيش فى باكستان أجلت حتى الآن 22 ألف شخص من البلدات الساحلية. ومن المتوقع أن يتم نقل ما تبقى من 80 ألف شخص قبل الخميس المقبل.
ويقول خبراء إن تغير المناخ يؤدى إلى زيادة الأعاصير فى منطقة بحر العرب، ما يجعل الاستعدادات للكوارث الطبيعية أكثر إلحاحًا.
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