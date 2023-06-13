ماكرون: تكثيف إمداد أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها فى الهجوم المضاد

جدة - نرمين السيد - وأضاف "ماكرون"، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مع الرئيس البولندى أندريه دودا، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، فى قمة ثلاثية لما يسمى مثلث فايمار "لقد فعلنا كل شىء لمساعدة أوكرانيا"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال ماكرون، إنه تحدث مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الذى أكد بدء الهجوم المضاد، مضيفا "لقد كثفنا تسليم الذخيرة والأسلحة والمركبات المسلحة، وسنستمر فى تقديم المساعدات فى الأيام والأسابيع المقبلة".

وأعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب جديدة فى المرحلة الأولى من الهجوم المضاد، قائلة إن قواتها استعادت سبع قرى من القوات الروسية على طول جبهة تمتد لحوالى 100 كيلومتر جنوب شرق أوكرانيا.

وكان الهدف من الاجتماع الثلاثى فى باريس إرسال إشارة على الوحدة بين شرق أوروبا وغربها، بعد أن اضطلعت وارسو بدور لوجيستى ودبلوماسى كبير فى مساعدة أوكرانيا بينما كانت تنتقد فى كثير من الأحيان القادة الألمان والفرنسيين لتقاعسهم عن ذلك.

وقال ماكرون إن الاجتماع دليل على عدم وجود انقسام بين أوروبا "القديمة" و"الجديدة"، وهو تمييز سبق أن أثارته الولايات المتحدة عندما رفضت دول أوروبا الشرقية دعم فرنسا وألمانيا بشأن الحرب فى العراق قبل 20 عامًا.