روسيا: أوكرانيا تقصف قريتين بمنطقة كورسك الحدودية

جدة - نرمين السيد - أعلن رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك فى روسيا، أن قصفًا أوكرانيًا وقع فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وألحق أضرارًا بعدة منازل، وتسبب فى تعطيل إمدادات الغاز والكهرباء فى قريتين بمنطقة كورسك الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، قال ستاروفويت، عبر تطبيق تيليجرام، إن تسعة منازل تضررت كما تعطلت إمدادات الغاز والكهرباء فى قرية تيوركينو واشتعلت النيران فى منزلين. وأضاف أن عدة منازل فى قرية جلوشكوفو تضررت أيضا.

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