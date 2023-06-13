العالم اليوم - أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 03:22 مساءً - أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الجاري، دون تغيير يذكر، لتبقى عند 2.35 مليون برميل يوميا، وذلك للشهر الرابع على التوالي.

كما أبقت أوبك على توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2023 عند 1.4 مليون برميل يوميا، بحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، الثلاثاء.

وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط انخفض بمقدار 464 ألف برميل يوميا في مايو ليصل إلى 28.06 مليون برميل يوميا مع بدء تطبيق التخفيضات الطوعية التي تعهدت بها السعودية ودول أخرى بالمنظمة.

وحذرت المنظمة من أن الاقتصاد العالمي يواجه غموضا متزايدا مع تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام.