العالم اليوم - بطولة سائق مصري.. قاد شاحنة بترول مشتعلة لمنع كارثة في قنا

انتم الان تتابعون خبر بطولة سائق مصري.. قاد شاحنة بترول مشتعلة لمنع كارثة في قنا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 03:22 مساءً - أظهر سائق مصري بطولة نادرة حينما قاد شاحنة مواد بترولية محملة بـ 20 طنا من البنزين وهي مشتعلة بالنيران قبل امتدادها لمحطة وقود في محافطة قنا جنوبي القاهرة، ونجح في منع كارثة حدوث انفجار ضخم بالمحطة.

وحسب بيانات غرفة عمليات محافظة قنا، فقد ورد بلاغ لشرطة النجدة بحدوث حريق في شاحنة نقل مواد بترولية خلال تفريغ حمولتها بمحطة وقود في منطقة المعنا على طريق مصر أسوان.

انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحريق وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف و10 سيارات إسعاف، وتبين أن سائق شاحنة نقل المواد البترولية فور اشتعال النيران بها، أسرع بقيادتها وهي مشتعلة بعيدا عن محطة الوقود خشية انفجار المحطة وتفاقم الوضع.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالشاحنة، وكذلك إطفاء النيران التي كانت قد امتدت لجزء من محطة الوقود وكافتيريا مجاورة لها.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، راجي تواضروس، لموقع "دوت الخليج"، إن الحريق لم ينتج عنه سوى إصابة سائق الشاحنة وعامل في المحطة بحروق.

وتابع أن الإصابات كانت حروقا سطحية وتم نقلهما إلى وحدة الحروق بمستشفى مرزوق عبد الوهاب مرزوق الجامعي وتقديم اللازم لهما من إسعافات، وحالتمها مستقرة تماما في الوقت الحالي، منوها إلى أن الحريق لم يتسبب في اختناقات لأحد لأنه كان في مكان مفتوح وسرعة بديهة سائق الشاحنة ساعدت في منع كارثة.

من جانبه، قام محافظ قنا، أشرف الداودي، بزيارة المصابين في المستشفى واطمئن على حالتهما وتقديم اللازم لهما، وأثني المحافظ على الموقف البطولي لسائق الشاحنة قائلا إن "ما قام به يعد مثلا يحتذى به في التضحية من أجل الآخرين".

وفي الوقت الذي بدأت فيه النيابة العامة التحقيق في الحادث لكشف ملابساته ومعرفة أسبابه، فقد وجه محافظ قنا بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة في جميع محطات الوقود بالمحافظة للحد من تكرار مثل هذه الحرائق وحماية المواطنين من أي أخطار محتملة.