وزير الخارجية العراقى: الوضع السودانى يؤثر على أمن المنطقة

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جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنها تتشكل أساسا من بلدين هما مصر والسعودية، ولكن الجانب الأمريكى يلعب دورا فى الأمر، وهذه الدول جميعا تحاول أن تضغط على الجانبين المتقاتلين فى السودان لوقف إطلاق النار.
وتابع: أحيانا يصلون إلى وقف إطلاق النار لكى ينتهكونه بعد حين، وهى مأساة تتعلق بالوضع السودانى السيئ الذى يؤثر على الدول المحيطة، وكذلك الوضع الأمنى فى المنطقة ككل، ويجب إيجاد سبل لزيادة الضغط على الطرفين المتصارعين فى السودان لوقف إطلاق النار والوصول لاتفاق بينهما.
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