جدة - نرمين السيد - قال فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقى، ووزير الخارجية، إن هناك تعاونا مشتركا فى الجانب الأمنى والعسكرى والثقافى وتبادل الطلاب والزمالات فى الجامعات، بين مصر والعراق، كما أن التعاون قائم فى المجالات المختلفة، وهناك تعاون وعمل مشترك على الجانب الدبلوماسى فى مختلف القضايا سواء على المستوى العربى أو الإسلامى أو العالمى.





وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على شاشة "القاهرة الإخبارية": "المذكرات التى ستوقع تخص التعاون فى المجال الثقافى والمصرفى والدبلوماسى بالإضافة إلى توقيع مجموعة من المذكرات لها علاقة بالمشاريع المشتركة، وعمل الوزارات المختلفة فى هذا المجال". وأكد: "سنطور العلاقات الاقتصادية ونتوقع الفترة القادمة العديد من الشركات المصرية ستعمل فى الساحة العراقية، وهناك مشاريع مشتركة تخص الطاقة، وخاصة الربط الكهربائى، وهناك ربط بين الجانب العراقى والأردنى والخطة المستقبلية ربط هذه الشبكة بالجانب المصرى واستيراد الطاقة الكهربية من مصر، بالإضافة إلى هذه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد فهناك علاقة ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد، وهناك اجتماعات مختلفة على المستويات المختلفة، للتنسيق فى هذه المجالات سواء، الاقتصادى والطاقة والمصرفى والدبلوماسى والسياسى لتنسيق المواقف على المستوى العالمى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية العراق لـ«القاهرة الإخبارية»: نتعاون مع مصر فى كل الأصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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