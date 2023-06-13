9 جرحى بإطلاق نار في دنفر الأمريكية

9 جرحى بإطلاق نار في دنفر الأمريكيةأصيب تسعة أشخاص في إطلاق نار بمدنية دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية.

ونقلت شبكة "أيه بي سي" الإخبارية عن الشرطة المحلية قولها اليوم: إن (ثلاثة من المصابين في حالة صحية حرجة جراء الحادث الذي وقع في حي “ماركت ستريت” على مقربة من ملعب” بول ارينا” لكرة السلة).

ولم تعتقل الشرطة الأمريكية أي مشتبه به حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات حول الحادث.

وقالت الشرطة "هذا تحقيق معقد ومستمر في مراحله الأولى.. المعلومات الأولية تشير إلى إطلاق عدة طلقات نارية خلال مشاجرة شارك فيها عدة أفراد".

وتشهد الولايات المتحدة على نحو يومي تقريبا حوادث إطلاق نار، وعمليات قتل جماعي بسبب سهولة الحصول على أسلحة فردية بغطاء الدستور الأمريكي.