العالم اليوم - "فرصة فريدة".. الاتحاد الأوروبي يدعم قمة المناخ في الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:24 مساءً - كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، عن دعم التكتل الأوروبي لدولة الإمارات في خضم استعدادها لاستضافة قمة المناخ "COP28"، أواخر العام الجاري.
وتستضيف مدينة دبي الإماراتية، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، خلال شهر نوفمبر 2023.
كان سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، التقى الأسبوع الماضي، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أصدرا بيانا مشتركا جددا فيه التأكيد على ضرورة التعاون ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بأهداف اتفاق باريس، وتعزيز المرونة والتدفقات المالية لتحقيق الحياد المناخي والتنمية منخفضة الانبعاثات، والتقدم نحو تحقيق انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.
وحدد "بوينو" عددا من النقاط بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من القضايا المناخية في "COP28"، قائلا:
- نعمل بشكل بناء مع رئاسة مؤتمر الأطراف القادمة لضمان أقصى قدر ممكن من الطموح.
- نرحب بتصريح الدكتور سلطان الجابر بأن "الحفاظ على 1.5 درجة مئوية حيّا أولوية قصوى" في إطار COP28، وسنتابع تطبيق ذلك.
- زيارة الرئيس المعين لـ "COP28"، إلى المفوضية الأوروبية فرصة لنا للمضي قدما في الأعمال التحضيرية لمؤتمر القمة بناءً على التبادلات السابقة على الصعيدين التقني والسياسي.
- هذا العام، أمام العالم فرصة فريدة لبحث التقدم المحرز، وتقديم مزيد من التوجيه للجيل القادم من المساهمات المحددة وطنيا، والسير على الطريق الصحيح لبلوغ أهداف اتفاق باريس.
- سيكون ذلك عن طريق الطموح المناخي، على وجه الخصوص، إلى جانب القمة الثانية لأهداف التنمية المستدامة التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة، والمرحلة السياسية من عملية "التقييم العالمي" في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال COP28 بالإمارات العربية المتحدة.
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