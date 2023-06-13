العالم اليوم - رويترز: مصر تدعو بنوكا لإدارة بيع حصتها في "بنك الإسكندرية"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:24 مساءً - قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن وزارة المالية المصرية دعت بنوكا لتقديم عروض للحصول على دور استشاري، في بيع حصتها البالغة 20 بالمئة في "بنك الإسكندرية"، وهو وحدة تابعة لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية.

وأضاف المصدران لرويترز، أن الدعوة أرسلت إلى بنوك محلية ودولية.

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد قال في منتصف مايو الماضي في تصريحات صحفية، أن الحكومة تدرس التخارج من حصتها في "بنك الإسكندرية"، وأنها تدرس الآليات التنفيذية لذلك.

هذه التصريحات جاءت بعد أنباء عن دراسة مجموعة "إنتيسا سان باولو" في فبراير الماضي، لشراء حصة الحكومة المصرية في أسهم رأسمال "بنك الإسكندرية".

ويشير توجه الحكومة الحالي، إلى أن المفاوضات بينها وبين مجموعة "إنتيسا سان باولو"، قد وصلت لطريق مسدود.

يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية مارس من العام المقبل، ويشمل 32 شركة ما بين طروحات لمستثمرين استراتيجيين وفي البورصة المصرية.

ورغم أن القائمة شملت 3 بنوك وهم "بنك القاهرة "و"البنك العربي الإفريقي الدولي" و"المصرف المتحد"، إلا أنها لم تشمل "بنك الأسكندرية".