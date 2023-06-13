العالم اليوم - التضخم بأميركا يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عامين

انتم الان تتابعون خبر التضخم بأميركا يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عامين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:24 مساءً - واصل معدل التضخم السنوي في أميركا تراجعه، خلال مايو الماضي، للشهر الحادي عشر على التوالي، ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من عامين، وهو ما قد يعزز اتجاه الفيدرالي الأميركي الذي يجتمع اليوم وغدا على تثبيت أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، الصادرة الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في أميركا انخفض إلى 4 بالمئة في مايو، مقابل 4.9 بالمئة في أبريل، وهو ما جاء أفضل من التوقعات بانخفاضه إلى 4.1 بالمئة فقط.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة في مايو، متماشيا مع التوقعات، بعد أن ارتفع 0.4 بالمئة في أبريل.

وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني الغذاء والوقود- فقدتباطأ للشهر الثاني على التوالي مسجلا 5.3 بالمئة، مقابل 5.5 بالمئة في أبريل، وهو ما جاء أعلى من التوقعات بانخفاضه إلى 5.2 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم الأساسي 0.4 بالمئة في مايو، بالمقارنة مع أبريل، بما يتماشى مع التوقعات، ودون تغيير عن الشهر السابق.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن المركزي الأميركي سيعلن في نهاية اجتماعه غدا الأربعاء عن تثبيت أسعار الفائدة بعد 10 زيادات متتالية، آخرها الشهر الماضي.